Brand in Tiefgarage im Lanz-Carré in Mannheim

Mannheim. Am Sonntagnachmittag hat es gegen 14.55 Uhr in der Tiefgarage im Lanz-Carré einen Fahrzeugbrand gegeben. Feuerwehrangaben zufolge war die Tiefgarage vollständig verraucht. Insgesamt war die Feuerwehr mit 26 Kräften von Berufsfeuerwehr und Freiwilliger Feuerwehr vor Ort, der Rettungsdienst mit zwölf Kräften. Der Brand war um 15.33 Uhr gelöscht. Die angrenzenden Gebäude, insbesondere Treppenräume wurden kontolliert und entraucht. Der Rauch war sowohl in der Lindenhofstraße als auch in der Heinz-Haber-Straße zu sehen. Es gab zwei leicht verletzte Personen, eine davon wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Der Einsatz war gegen 16.30 Uhr beendet.

