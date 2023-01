Von Christian Rotter

Zwei Tore gegen Düsseldorf, ein Treffer gegen Köln – und jetzt gar keiner in Nürnberg. Bei den Ice Tigers haben die Adler Mannheim am Sonntag die Torproduktion komplett eingestellt. Die Mannschaft von Trainer Bill Stewart kassierte mit dem 0:2 (0:1, 0:0, 0:1) die dritte Niederlage in Folge in der Deutschen Eishockey Liga. „Das war nicht gut genug. Wir müssen auf

...