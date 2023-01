Mannheimer Morgen Plus-Artikel Konzertkritik Pop Apache 207 hat in Mannheim seine Konzertbiografie noch weiter perfektioniert

Vor mehr als 10000 extrem begeisterungswilligen Fans bei der Zusatzshow in der ausverkauften SAP Arena stellt der Erfolgsrapper am Samstag seinen triumphalen Tourauftakt im August noch in den Schatten