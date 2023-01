Rhein-Neckar. Was ist am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

"Keine Abschiedsveranstaltung" - die Rede von OB Peter Kurz beim Neujahrsempfang der Stadt Mannheim: Es ist seine letzte Rede als OB bei einem Neujahrsempfang. Im Rosengarten hat sich Peter Kurz zu seinen Beweggründen geäußert, auf eine erneute Kandidatur zu verzichten. Von einem Abschied wollte er aber noch nicht sprechen.

Wie das Mannheimer Kultlokal „Café Vienna“ gerettet wurde: Nach dem Tod des Gründers im Dezember sah es nicht gut aus für das "Café Vienna". Doch dank eines Trios können Mitarbeiter und Stammgäste des Mannheimer Kultlokals aufatmen.

Ehemann aus Sinsheim wegen Mordes vor Gericht: Er soll seine Frau mit einem schweren Gegenstand, vermutlich einem Hammer, auf den Kopf geschlagen und die Leiche im Auto verstaut haben: Ein 66-Jähriger aus Sinsheim steht ab 16. Januar vor Gericht.

Er soll seine Frau mit einem schweren Gegenstand, vermutlich einem Hammer, auf den Kopf geschlagen und die Leiche im Auto verstaut haben: Ein 66-Jähriger aus Sinsheim steht ab 16. Januar vor Gericht. Vermisste 90-Jährige aus Feudenheim eventuell in hilfloser Lage: Die Seniorin Rosa K. wird seit Donnerstag 19 Uhr vermisst. Ihr letzter bekannter Aufenthaltsort ist Mannheim-Feudenheim.

ReiseMarkt Rhein-Neckar-Pfalz: Urlaubslust in der Region trotz Krise groß: Schon kurz nach Eröffnung ist die Maimarkthalle gut gefüllt. Seit Freitag lockt wieder der ReiseMarkt Rhein-Neckar-Pfalz nach Mannheim. Besonders das Interesse an bestimmten Angeboten ist in diesen Zeiten groß.

Baby in Ludwigshafen misshandelt? So schätzt ein Psychiater die Mutter ein: Ein Säugling wurde in Ludwigshafen schwer misshandelt. Ein erstes Urteil gegen die Eltern kassierte der Bundesgerichtshof. Im neuen Verfahren standen jetzt die Gutachten an.

Ein Säugling wurde in Ludwigshafen schwer misshandelt. Ein erstes Urteil gegen die Eltern kassierte der Bundesgerichtshof. Im neuen Verfahren standen jetzt die Gutachten an. Adler Mannheim auf Stürmersuche: Die Adler Mannheim suchen Verstärkung im Sturm. Ein Job für Jan-Axel Alavaara. Der Mannheimer Sportmanager hat dieser Redaktion gegenüber die Eigenschaften genannt, die der neue Angreifer haben sollte.