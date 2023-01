Vermisste 90-Jährige aus Feudenheim eventuell in hilfloser Lage - Suche mit Hubschrauber erfolglos

Mannheim. Die 90-jährige Rosa K. wird seit Donnerstag 19 Uhr vermisst. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verließ die Frau zwischen 19 Uhr und 9 Uhr am nächsten Morgen ihre Wohnung in Mannheim-Feudenheim in unbekannte Richtung, teilt die Polizei mit. Eventuell ist Frau K. mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Sie führt weder ihren Gehstock, noch ihre Hörgeräte oder ihre Sehhilfe bei sich. Eine hilflose Lage der 90-Jährigen ist nicht auszuschließen. Die Polizei bittet seit Freitagabend um Mithilfe bei der Suche nach der Frau.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zwischenzeitlich wurde am Mittag mit einem Hubschrauber nach einer vermissten Frau im Bereich des Mannheimers Stadteils Feudenheim und der Gemeinde Ilvesheim gesucht. Die Suche wurde ergebnislos abgebrochen.

Konkrete Hinweise auf den Aufenthaltsort sowie Gründe ihres Verschwindens sind nicht bekannt. Die Kriminaldirektion Heidelberg hat die Ermittlungen zum Aufenthalt der 90-Jährigen aufgenommen.

Rosa K. wird wie folgt beschrieben: 160 Zentimeter groß, 50 Kilogramm schwer, schlank. Sie hat kurze weiße/graue Haare und trug einen hellblauer Pullover sowie eine schwarze Hose. Sie ist möglicherweise verwirrt und desorientiert. Ein aktuelles Bild sehen sie hier.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren Newsticker Alle Meldungen im Newsticker Mannheim Mehr erfahren Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren

Derzeit gibt es keine Anhaltspunkte darauf, dass die 90-Jährige Opfer einer Straftat geworden ist.

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der 90-Jährigen geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0621/1744444 in Verbindung zu setzen.