Rhein-Neckar. Was ist am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Streit unter Obdachlosen Motiv des Tötungsdelikts in Mannheim: Weitgehend aufgeklärt ist das Tötungsdelikt, bei dem im Dezember ein 37-Jähriger ums Leben kam. Nach wie vor als dringend tatverdächtig gilt ein 25-Jähriger. Das ist bisher über den Fall bekannt.

Kinder lassen Straßenbahn in Ludwigshafen entgleisen - Wer zahlt den immensen Schaden?: Wegen Steinen hüpft eine Bahn in Ludwigshafen aus den Gleisen. Der Schaden geht in die Hunderttausende, die Täter sind 13 Jahre alt. Bleibt die RNV auf den Kosten sitzen? Ein Sprecher macht klare Ansagen.

Verdacht auf Schwarzarbeit bei Fody's-Gastronomiebetrieben geht neu vor Gericht: Kurz sah es so aus, als könnte das Verfahren gegen einen Gesellschafter der Fody's-Gruppe schon am zweiten Verhandlungstag enden. Doch daraus wird nichts. In einem neuen Prozess droht eine langatmige Beweisaufnahme.

Was Frauen sich bei der Entbindung in Mannheim wünschen: Natürliche und sanfte Geburten, die Entbindung von Zwillingen, Risikoschwangerschaften, Frühgeburten: Welche Infrastruktur die beiden Mannheimer Frauenkliniken in der UMM und im Diako bieten.

Die Prinzessin sitzt im Parkett des Mannheimer Capitols: In der Quadratestadt begeistert das jugendliche Grand Classic Ballet in je zwei Tournee-Vorstellungen mit „Der Nussknacker“ und „Schwanensee“ Freunde Klassischen Balletts - und ganze Familien...

Emotionaler Start der Erfolgsserie „Hartz aber herzlich“: Schon die erste Folge von „Hartz und herzlich“ aus den Mannheimer Benzbaracken war emotional: Der Kiosk-Besitzer Jürgen ist einige Tage vor der Aufzeichnung gestorben - und die schlechten Neuigkeiten reißen nicht ab.