Rhein-Neckar. Was ist am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert?

Stadt Mannheim rechnet 2023 mit Aufnahme weiterer Geflüchteter: Tausende Menschen sind 2022 aus der Ukraine auch nach Mannheim geflüchtet. Verwaltung und Gastgeberfamilien sind dabei an den Grenzen ihrer Belastbarkeit. Für 2023 rechnet die Stadt mit weiteren Geflüchteten - auch aus anderen Ländern.

Diese Mannheimer Persönlichkeiten sind 2022 gestorben: Ihre Kunst hat vielen Menschen glückliche Momente beschert oder Trost gespendet. Mit Kampfgeist haben sie sich für ihre Heimatstadt in der Politik stark gemacht, als Mediziner Leben gerettet oder als Unternehmerpersönlichkeit Firmen zum Erfolg geführt: Mannheim trauert um die vielen verdienten Mitbürger, die unsere Stadt 2022 verloren hat.