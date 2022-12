Amoktat in Heidelberg und Messerangriff in Ludwigshafen erschüttern die Region

Im kommenden April wird erstmals eine Studentin an der Universität Heidelberg den Marie-Luise-Jung-Preis entgegennehmen. Eine herausragende Absolventin mit einem Masterexamen wird es sein, die eine Promotion und damit den Verbleib in der Wissenschaft anstrebt. Die eine Zukunft hat in der akademischen Welt. So wie sie sich die junge Frau ausgemalt hat, deren Namen der Preis trägt. Marie Luise

...