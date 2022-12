Straßenbahn entgleist: Waren es zwei Kinder aus Ludwigshafen?

Ludwigshafen. 13 Jahre alte Kinder sollen in Ludwigshafen eine Straßenbahn zum Entgleisen gebracht haben. Die jungen Tatverdächtigen sollen Anfang Oktober Steine auf die Gleise im Stadtteil Rheingönheim gelegt haben, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Zuvor wurde nach den Verdächtigen öffentlich gefahndet.

Laut Polizeiangaben handelt es sich bei den nun ermittelten Personen um zwei strafunmündige 13-jährige Kinder aus Ludwigshafen. Am 8. Oktober war eine Straßenbahn der Linie 6 entgleist, dabei entstand Sachschaden von rund 300.00 Euro.

Immer wieder Gegenstände auf Gleisen

In den Wochen nach der Entgleisung kam es an derselben Stelle noch mehrfach zu vergleichbaren Vorfällen. Am 16. Oktober und am 21. Oktober lagen auch jeweils Steine auf den Gleisen, ein andermal waren es Scherben.

Der Tatverdacht gegen die beiden 13-Jährigen bezieht sich jedoch derzeit lediglich auf den ersten Vorfall, wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage mitteilt. Es könne jedoch auch nicht ausgeschlossen werden, dass ein Zusammenhang zu den übrigen Fällen besteht, die allesamt glimpflich ausgingen. Die Fahrer erkannten die Gegenstände auf den Gleisen rechtzeitig.