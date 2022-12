Tipps für eine sichere Silvesternacht - das sagen Polizei und Innenministerium

Mannheim / Stuttgart. In einem Facebook-Beitrag wünscht die Polizei Mannheim allen Followern einen guten Rutsch ins neue Jahr und verrät einige Tipps, wie Sie sicher durch die Silvesternacht kommen. In dem gereimten Beitrag heißt es bespielsweise zum Böllern: "Seid jedoch so nett und beschränkt es wirklich auf die Zeit um Mitternacht, es muss nicht sein, dass es schon Stunden davor und danach noch kracht."

Für einen unfallfreien Start ins neue Jahr ist beim Feiern der sichere Umgang mit Silversterfeuerwerk besonders wichtig. Tipps dazu gibt es auf der Seite polizei-beratung.de.

Auch Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl appelliert in einer Pressemitteilung zum sicheren Umgang mit Feuerwerkskörpern: „Werden Sie beim Jahreswechsel zum Brandschützer – damit es keine bösen Überraschungen gibt!“

Mit den Tipps des Innenministeriums können Sie sich vor einem Brand schützen und sicher in das neue Jahr starten: