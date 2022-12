Rhein-Neckar. Was ist am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Sexuelle Belästigung in der Bahn in Mannheim: Ein Unbekannter hat am Freitagabend eine Frau, die mit ihren Kinder unterwegs war, in der Bahn Richtung Mannheim Hauptbahnhof sexuell belästigt. Nun sucht die Polizei nach Zeugen

Betrunkener in Ludwigshafen hält 31-Jährigem Waffe an Kopf: Schreckmomente vor einer Kirche. In Ludwigshafen hat ein 24-jähriger Mann mehrere Menschen mit einer Waffe bedroht und gefragt, ob er abdrücken solle. Dann kam die Polizei

Feinsinn für Lyrik: Heidelberger Kritiker Michael Braun gestorben: Er zählte zu den angesehensten Literaturvermittlern; besonders als Lyrikkenner war der Heidelberger Kritiker Michael Braun weithin bekannt. Nun ist er im Alter von 64 Jahren gestorben

Heidelberger Turnerin Elisabeth Seitz - so überwand sie ihre Zweifel: 2022 war für die Heidelberger Turnerin Elisabeth Seitz das erfolgreichste Jahr ihrer Karriere. Im Interview erzählt sie von ihren Zweifeln, der Willenskraft und die herausragende Mentalität ihres Bruders

Als Heidelberg-Handschuhsheim noch europäisches Zentrum der Füllerindustrie war: Rund 40 Fabriken und Werkstätten gab es in Heidelberg und Umgebung, die einen wesentlichen Anteil an der Geschichte des Füllfederhalters haben. Ein Museum lässt diese Zeit wieder aufleben