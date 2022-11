Rhein-Neckar. Was ist am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

„MM“-Stadtgespräch über Mannheims Streitthema Verkehrsversuch - das erwartet Zuschauer: Er ist das derzeit wohl am kontroversesten diskutierte Thema in Mannheim: der Verkehrsversuch. Beim "MM"-Stadtgespräch diskutiert ein hochkarätig besetztes Podium darüber. Wir erklären, was die Zuschauer erwartet

Stadt Ludwigshafen zieht Haushaltsentwurf zurück: Dass die Stadt Ludwigshafen sparen muss, ist nicht neu. Ein Novum für den Kämmerer ist aber, dass die Aufsichtsbehörde schon jetzt Alarm schlägt: Das Loch im Haushalt für 2023 ist zu groß

Berührende Lesung der "Erzähl mir was"-Teilnehmer: Krieg und Frieden war das Thema. Die Finalisten des Schreibwettbewerbs des "Mannheimer Morgen" haben im Mannheimer Dalbergsaal ihre bewegenden Geschichten vorgetragen. Die Siegerin ließ sich in Japan inspirieren

Das musste sich DFB-Präsident Neuendorf von Fans anhören: Gemeinsam mit Innenministerin Nancy Faeser hat DFB-Präsident Bernd Neuendorf nun den direkten Austauch mit deutschen Fans gesucht. Die Vorfälle, die er dabei geschildert bekam, ließen ihn kleinlaut werden

