Rhein-Neckar. Was ist am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ludwigshafen präsentiert Pläne für neue Radroute nach Mannheim: Sicher, schnell und ästhetisch - das soll die Trasse, die den Hauptbahnhof ab dem Jahr 2026 mit der Konrad-Adenauer-Brücke verbinden soll, sein. Die Stadt nimmt die Verkehrswende in den Fokus. Das zeigt auch ein Video.

Suche nach vermisstem Senior läuft weiter - wo ist der 74-jährige Mannheimer: Seit einer Woche sucht die Polizei nach dem 74-Jährigen. Peter D. aus Rheinau Wieso die Polizei jetzt auf weitere Hinweise angewiesen ist.

So war die Eröffnung der neuen MediaMarkt-Filiale in Mannheim: Das Rolltor ist noch heruntergelassen, da warten vor dem Eingang schon die ersten Kunden: Am Montag hat im Q 6/Q 7 eine neue MediaMarkt Filiale eröffnet.

Das Rolltor ist noch heruntergelassen, da warten vor dem Eingang schon die ersten Kunden: Am Montag hat im Q 6/Q 7 eine neue MediaMarkt Filiale eröffnet. Mannheimer CDU benennt Wahlthemen: Die Mannheimer CDU führt derzeit Gespräche mit potenziellen Kandidatinnen und Kandidaten für die OB-Wahl. Beim politischen Programm für die Zukunft ist man schon etwas weiter. Es bringt Überraschendes.

Quiz im Mannheimer Marchivum soll Demokratie stärken: In der neuen Ausstellung zur NS-Zeit im Mannheimer Marchivum, die derzeit entsteht, gibt es ein Spiel, das an Fernsehshows erinnert. Anfang Dezember soll die Ausstellung "was hat das mit mir zu tun?" öffnen.

Gefühlsachterbahn für Adler Sinan Akdag, Gerüchte um Goc-Wechsel: Erstes Saisontor und dennoch am Ende etwas frustriert: Für Adler-Verteidiger Sinan Akdag war in der Partie gegen Berlin einiges los. Co-Trainer Marcel Goc nahm indes zu den Gerüchten Stellung, er könnte neuer Bundestrainer werden.

Sexueller Missbrauch? Schwere Vorwürfe gegen Rugby-Jugendtrainer aus Heidelberg: Ein Rugby-Jugendtrainer aus Heidelberg muss sich ab kommender Woche wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern vor dem Heidelberger Landgericht verantworten. Was wir bislang über den Fall wissen.

Neue berufliche Chancen, Karrieremöglichkeiten und sichere Arbeitsplätze. Entdecke in unserem Themenspecial die Top Arbeitgeber in deiner Region.