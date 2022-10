15 Minuten „Komplett-Chaos“ bei 2:3 in Freiburg: Schwarze Auswärtsserie des SV Waldhof Mannheim hält an

Die Auswärtsschwäche des SV Waldhof entwickelt sich zu einem Komplex, der das Ziel Zweitliga-Aufstieg schon zu einem frühen Zeitpunkt der Saison akut in Gefahr bringt. Nach einem in der zweiten Halbzeit indiskutablen Auftritt verloren die Mannheimer am Samstag mit 2:3 (1:0) beim SC Freiburg II und warten weiter auf den ersten Sieg in der Fremde. Die Freiburger verwandelten die Halbzeitführung

...