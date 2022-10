Rhein-Neckar. Was ist am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

BASF : Das Ergebnis der BASF liegt im dritten Quartal deutlich unter den Erwartungen - der Ludwigshafener Chemiekonzern reagiert mit einem Kostensenkungsprogramm, das auch Jobs kosten wird.

Stellungnahme nach tödlichem Einsatz auf Mannheimer Marktplatz: Nach einem Polizeieinsatz mit Todesfolge am Mannheimer Marktplatz hat nun die Rechtsanwältin eines betroffenen Beamten eine Stellungnahme abgegeben.

Landgericht weist Klage gegen Mannheimer Mietspiegel ab: Der Rechtsstreit um den Mannheimer Mietspiegel ist vorbei. Eine Eigentümer-Klage gegen die Einbeziehung der GBG-Wohnungen ist nun auch in zweiter Instanz gescheitert.

Warum das 9-Euro-Ticket aus regionaler Sicht ein Nichtsnutz war: Der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) zieht nach der dreimonatigen Sommer-Aktion der Bundesregierung eine fast erschreckende Abschlussbilanz und verrät, wie viele in dieser Zeit tatsächlich umgestiegen sind.

Warum für den Abriss des Ludwigshafener Rathaus-Centers 665 Kubikmeter Beton fließen: Am Mittwoch geht es rund um das Rathaus-Center in Ludwigshafen zu wie an einem Bienennest. Beladene Betonmischer fahren auf den Warenhof West und verschwinden wieder. Das steckt dahinter.

An zwei Mannheimer Haltestellen gibt es jetzt Fahrradboxen: An der Endhaltestelle Feudenheim und am S-Bahnhof Seckenheim auf der Hochstätt kann man sein Fahrrad jetzt in einer verschließbaren Box abstellen, für E-Bikes mit Stromanschluss. Bis Jahresende wird das Angebot ausgeweitet.

Plachta ist der Dreh- und Angelpunkt bei den Adlern: Neun Spiele, zwölf Punkte. Adler-Stürmer Matthias Plachta ist nicht nur der beste Punktesammler seines Teams, sondern der ganzen Liga. Ein Umstand, den er aber ganz gelassen sieht.

