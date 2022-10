Seggema Kerwe: Start am Samstag, verkaufsoffen am Sonntag

Sie gibt es noch, die Seckenheimer Kerwe, am Traditions-Wochenende zum dritten Sonntag im Oktober. Und so, als ob nichts gewesen wäre, die Kerwefreunde nicht zwei Jahre hätten Abstinenz üben müssen, wurde die von den Brauchtumshütern gepflegte, langjährige Übung erneut aufgegriffen und die Schlumbl irgendwo in Seckenheim abgeholt, weil sie ja aus der Mitte der Bevölkerung kommt. Der

...