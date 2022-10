Vier Jahr lang lief im Jungbusch das Projekt „Social Body Building“, bei dem es um Beziehungen statt Muckis ging. In den Räumen von Zeitraumexit in der Hafenstraße 68, das Kunst und Soziokultur ein Dach bietet, gibt es nun eine Ausstellung über das Projekts, das in mit dem Bundesprogramm „Utopolis - Soziokultur im Quartier“ entstand.

„Es ist ein Modellprojekt von Utopolis Berlin. Unsere

...