Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Turley-Gebäude werden zwangsversteigert: Eines von Mannheims ambitioniertesten Immobilienprojekten endet in der Zwangsversteigerung: Am heutigen Donnerstag kommen die ersten vier Turley-Objekte der Tom Bock Group unter den Hammer.

Mannheimer können Bedenken zur Rheindammsanierung vorbringen: Es geht los - ab dem 20. Oktober werden die Antragsunterlagen zur Sanierung des Rheindamms in Mannheim offengelegt.

Neuer Fahrradbürgermeister für Mannheim geplant: Warum Mannheim einen Fahrradbürgermeister braucht, woher die Idee stammt und welche Funktionen diese Person genau übernehmen könnte - die wichtigsten Fragen und Antworten.

Engelhorn legt Nachhaltigkeitsbericht vor: Um das Thema Nachhaltigkeit kommen Unternehmen nicht mehr herum. Engelhorn hat jetzt erstmals einen Nachhaltigkeitsbericht vorgelegt. Auch andere Händler haben die Bedeutung der Thematik erkannt.

Gerrit Gohlke steht beim SV Waldhof : Gerrit Golke, der Innenverteidiger des SV Waldhof, zeigte zuletzt auch im Derby gegen den 1. FC Saarbrücken, dass er in dieser Spielzeit noch sehr wertvoll werden kann.

Cybersecurity Conference in Mannheim: Bei der Cybersecurity Conference im Mannheimer Schloss dreht sich am 20. und 21. Oktober alles um den Schutz vor Angriffen. Was das Veranstaltungskonzept besonders macht.

