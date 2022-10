Mannheimer Morgen Plus-Artikel Bald fünf weitere Standorte An zwei Mannheimer Haltestellen gibt es jetzt Fahrradboxen

An der Endhaltestelle Feudenheim und am S-Bahnhof Seckenheim auf der Hochstätt kann man sein Fahrrad jetzt in einer verschließbaren Box abstellen, für E-Bikes mit Stromanschluss. Bis Jahresende wird das Angebot ausgeweitet