Haus überfallen - was geschah in der Mannheimer Oststadt?

Mannheim. Mit Brechstange und Baseballschlägern sollen sie gekommen sein, am vergangenen Samstag gegen neun Uhr. Es sind drastische Schilderungen, die Anwohner des betroffenen Anwesens der Zeitung Rheinpfalz schilderten. Vermummte Personen sollen mit erschreckender Gewalt am helllichten Tag auf die mit Sicherheitsglas bestückte Eingangstür eingeschlagen haben, minutenlang. Einmal eingedrungen, sollen die Maskierten gezielt eine Wohnung im Obergeschoss angesteuert haben – dort hätten sie ebenfalls versucht, gewaltsam die Eingangstür aufzubrechen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Polizei hält sich zurück

Was ist also am Wochenende in dieser noblen Wohngegend, in der aber eben auch viele junge Familien mit kleinen Kindern leben, passiert?

Das Polizeipräsidium Mannheim äußert sich auf Nachfragen dieser Redaktion nur vage. "Ja, wir haben Ermittlungen aufgenommen", bestätigt Polizeisprecher Norbert Schätzle. Da die Ermittlungen laufen, können zu diesem Zeitpunkt keine weiteren Informationen herausgegeben werden.

Ein gewöhnlicher Wohnungseinbruch scheint unwahrscheinlich mit diesem Vorgehen und zu dieser Uhrzeit. Derzeit werde geprüft, ob es sich um einen versuchten Einbruch gehandelt habe oder ob die Täter gezielt eine Person im Haus aufsuchen wollten.

"Die Hintergründe sind noch völlig unklar", erklärt der Sprecher und verweist auf weitere Absprachen mit der Kriminalpolizei.