B44 wegen Wasserrohrbruch gesperrt - Stau in Mannheim und Ludwigshafen

Mannheim. Auf mehreren Strecken hat sich am Mittwochmorgen ein Stau in Mannheim und Ludwigshafen gebildet. Wie die Polizei bestätigte, ist der Grund dafür die blockierte B44. Die Strecke wurde am Dienstagnachmittag nach einem Wasserrohrbruch durch die Stadt Mannheim zwischen Dalbergstraße und Schanzenstraße gesperrt.

Vollsperrung wahrscheinlich die ganze Woche

Nach Angaben eines Sprechers der Stadt Mannheim dauert die Vollsperrung wahrscheinlich die ganze Woche an. Derzeit arbeiten Mitarbeiter der Stadt vor Ort und versuchen, eine Umleitung einzurichten. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen bis zum Oggersheimer Kreuz auf der A650 sowie auf der Mundenheimer Straße, dem Kaiserwörthdamm und der Lagerhausstraße.

Die Polizei rät Verkehrsteilnehmern, die betroffenen Strecken weiträumig zu umfahren.