Ehemalige Shisha-Pavillons in Ludwigshafener Innenstadt sollen weichen - und dann?

Als einen „städtebaulichen Missstand“ hat die Ludwigshafener Verwaltung die Pavillons auf dem Friedrich-Wilhelm-Wagner-Platz in der Innenstadt vor Kurzem bezeichnet. Die ehemalige Bankfiliale, in die später eine Shisha-Bar einzog, soll schnellstmöglich aus dem Stadtbild weichen. Der gesamte Bereich zwischen der städtischen Musikschule und der nagelneuen Pfalzwerke-Unternehmenszentrale, so die

...