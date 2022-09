In der Mannheimer Innenstadt öffnen am Sonntag von 13 bis 18 Uhr zahlreiche Geschäfte. Ergänzt wird der verkaufsoffene Sonntag durch die sogenannte Markt-Meile, die an die Verleihung der Marktrechte vor 409 Jahren erinnert. Zu dieser gehören unter anderem der Kunst-, Stoff- und Herbst-Markt, die auf unterschiedlichen Plätzen in der City zum Stöbern einladen und teilweise schon ab 11 Uhr ihre

...