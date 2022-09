Rhein-Neckar. Was ist am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Salierbrücke Speyer - Neues Kapitel in Sachen Sanierungspech: Die Probleme bei der Sanierung der Salierbrücke in Speyer wollen einfach kein Ende nehmen. Nach den Problemen mit Giftstoffen im Bauwerk ist diesmal ist der Grund ein tierischer

Hochklassige Boxgala in der Ludwigshafener Eberthalle: "Es gibt keine Ausreden" postete Lokalmatador Ahmad Ali nach seinen Kampf am Vorabend in der Ludwigshafener Eberthalle. Das Duell war nach einer Minute und 59 Sekunden vorbei - und ist aus seiner Sicht nicht optimal gelaufen

Woran der Abend mit Gysi und Sonneborn im Heidelberger DAI gescheitert ist: Das "Kanzlerduell der Herzen" zwischen der Linken-Ikone und dem Europaabgeordneten der Partei funktioniert allenfalls als mäßig spannende Talkshow. Wenn es um die Ukraine geht, ist ohnehin schnell Schluss mit lustig

