Heidelberger Kinos zeigen am Wochenende besonderes Programm

Jedes Kino zeigt am Wochenende in Heidelberger ein besonderes Programm. Denn am 2. Oktober steigt die "1. Heidelberger Kinonacht". Während die großen Kinos Blockbuster zeigen, gibt es in den kommunalen Kinos auch Stummfilme