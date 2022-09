Rhein-Neckar. Was ist am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Riesenkran hebt Panorama-Steg am Mannheimer Aubuckel: Bis Montagfrüh ist die Straße "Am Aubuckel" in Mannheim gesperrt. Seit Freitag wird der 81 Meter lange Panoramasteg aufgebaut

Panne im ÖPNV: Anzeigentafeln der RNV in Mannheim und Ludwigshafen fallen aus: Aufgrund einer technischen Störung kommt es zu Ausfällen der dynamischen Fahrgastinfotafeln an einigen Haltestellen. Der Defekt soll laut Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) am Wochenende andauern.

Ed Sheeran überzeugt beim Konzert in Frankfurt: 40 000 Zuschauer bewundern am Freitagabend den 31-jährigen Musiker Ed Sheeran bei seinem Konzert im Deutsche Bank Park in Frankfurt. MM-Redakteur Markus Mertens war live dabei und berichtet

Blockiert der Bund den Ausbau der Neckarschleusen?: Eine abgesagte Fachkonferenz führt zum Eklat: Grüne und CDU im Südwesten machen Verkehrsminister Volker Wissing heftige Vorwürfe dem Stockenden Ausbau der Schleusen von Mannheim Plochingen

In Mannheim-Käfertal ist eine Bestattung unter Bäumen möglich: Große Nachfrage nach dem neuen Baumgrabfeld auf dem ältesten Mannheimer Friedhof – und auch in Sandhofen ist eine solche Anlage geplant

