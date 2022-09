Weihnachtslichter in Mannheim: Reduzierter Betrieb

Aus Energiespargründen wird die Weihnachtsbeleuchtung in der Mannheimer Innenstadt in diesem Jahr etwas kürzer als sonst in Betrieb sein. Das teilte die Stadtverwaltung am Dienstag mit. Losgehen soll es mit der Beleuchtung demnach wie in den vergangenen Jahren am 21. November. Statt wie sonst am 6. Januar soll dieses Mal aber bereits am Neujahrstag Schluss sein. Auch der tägliche Betrieb wird

...