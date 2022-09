Wie bei Maler Brixy Sonne, Bäume, Mensch und Tier harmonieren

Die Palmen am Alten Pumpwerk Neckarau, der Feigenbaum, der Bambus, sie sind auch in diesem Jahr weiter in die Höhe geschossen, und Dietmar Brixy hat trotz eines Unfalls nach einer Malpause weitergearbeitet: „Journey“ heißt die neue Serie, aber verreist war er nur im Kopf, und das können ja die aufregendsten Reisen überhaupt sein. Herbstfarben - auf den Bildern noch intensiver als draußen.

...