Hospiz St. Vincent in Ilvesheim eingeweiht

Eine in Baden-Württemberg einmalige Einrichtung ist am Wochenende in Ilvesheim ihrer Bestimmung übergeben worden. Zur Eröffnung des Tageshospiz St. Vincent begrüßte Regina Hertlein zahlreiche Gäste in einem Festzelt. Die Vorstandsvorsitzende des Caritasverbandes Mannheim sprach dabei von einem „freudigen Ereignis“, wohlwissend, dass dieser Ort auch immer von Trauer und Traurigkeit umgeben sei.

Aber die Einrichtung im Haus Theodolinde sei ebenso ein Ort, um zur Ruhe zu kommen, führte die Sprecherin aus. „Hier können Menschen erfüllte Tage am Ende ihres Lebens erfahren“, hob Hertlein das Wesen der neuen Adresse hervor. Schwer kranke Menschen können tagsüber Zeit mit anderen Betroffenen verbringen und Gemeinschaft erleben, sagte Hertlein weiter. „So können Ängste gelindert werden“, betonte die Vorstandsvorsitzende. Sie wünschte sich, dass sich das Tageshospiz zu einem Ort des gemeinsamen Lebens entwickle.

In „ökumenischer Verbundenheit“ segnete Karl Jung das Haus. Der Dekan lobte den Pioniergeist des Caritasverbands, der sich immer wieder um neue Formen der Betreuung kümmere. So wie im Tageshospiz, in dem Menschen in existenziellen Situationen Beistand erführen. Man gebe damit dem Tag mehr Leben, hob Dekan Jung hervor.

Das neue Gebäude gehört ebenso wie das angrenzende Regine-Kaufmann-Haus mit barrierefreien Wohnungen, Pflegeheim und stationärem Hospiz der Heinrich-Vetter-Stiftung. Alle Adressen befinden sich in der Trägerschaft des Caritasverbands Mannheim. Auf diese Konstellation ging Markus Haass, Vorstand der Heinrich-Vetter-Stiftung, in seinem Grußwort ein. Zusammen mit dem Kinderhaus „Zauberlehrling“ sah der Sprecher einen Kreis der Erneuerung um die Villa von Heinrich Vetter geschlossen. Er blickte auf ein Ensemble von Gebäuden, das eng mit der Ausrichtung der Stiftung zu tun habe.

Als „the One and Only“ (der einzig wahre) hatte Dekan Jung den Vorsitzenden des Fördervereins St. Vincent Hospiz, Roland Hartung, zum Grußwort gebeten. Hartung hat sich wie kein anderer um die Hospiz-Bewegung Verdienste erworben, wie nicht nur von Karl Jung hervorgehoben wurde. Der frühere MVV-Vorstand Hartung setzt sich seit Jahren dafür ein, den Tod aus der Tabuecke zu holen. Er kritisierte, dass man Sterbende zu lange in Krankenhäusern irgendwo hingeschoben habe.

Hartung hob das Engagement einer englischen Krankenschwester hervor, die ein Umdenken erwirkte und ein Konzept entwickelte, das Menschen beim Tod ganzheitlich begleitet. Hinter diesem Gedanken stehe er voll und ganz, nannte Hartung Beweggründe für sein Engagement. Sein Einsatz gehe aber noch weiter, ließ Hartung wissen. Er generiere mit seinem Verein Gelder für die Einrichtungen. Denn diese litten an einer Unterfinanzierung durch zu geringe Bedarfssätze der Kranken- und Pflegekassen, so der Vorsitzende weiter.

Hartung ließ keinen Zweifel daran, dass die Hospize eine „wichtige Perle in der Kette der palliativen Versorgung“ in Mannheim und im Kreis spielten. Das konnte Ilvesheims Bürgermeister Andreas Metz bestätigen. Die Inselgemeinde sei eh daran gewöhnt, dass Menschen mit Behinderungen zu ihr gehörtern, sagte er mit Blick auf die Schloss-Schule. Das Ortsoberhaupt hob die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Heinrich-Vetter-Stiftung sowie dem Caritasverband hervor.

Nach einem weiteren Lied von Jesters Garden (Jessica Lindenberger und Stephan Heinz) durfte das rote Band an der Eingangstür des Tageshospiz durchgeschnitten werden. Damit war der Weg frei für die Erkundung der Räumlichkeiten, in denen Petra Waßmer (Leiterin des Tageshospiz) und Gabriele Andres (Leiterin der Hospize St. Vincent und St. Vincent Süd) gerne Auskünfte gaben.

Zahlreiche Ereignisse bot das abwechslungsreiche Programm, für das Gertrud Frohburg verantwortlich zeichnete. An zwei Tagen sah man die Blütenweg Jazzer, den Gospelchor Rainbow aus Heddesheim, die Gruppe MeerLust, Daniela Goebel und Helge Hauptfleisch auf der Bühne. Gäste erlebten auch die Klangoase Meditation Spring mit Tayfun Ates und Norman Ruch.