Rhein-Neckar. Was ist am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Viel belächelt, wenig genutzt: In der Mannheimer Kunststraße gibt es seit einigen Wochen Fitnessgeräte anstelle von Parkplätzen am Straßenrand. Geschäftsleute können dem Versuch wenig abgewinnen

Panorama-Steg am Mannheimer Aubuckel kommt: Er soll ein Besucher-Magnet der Bundesgartenschau werden. Der Panorama-Steg in die Feudenheimer Au wird ab Freitagabend aufgestellt - ein Tag später als geplant. Dafür muss eine Straße gesperrt werden

Reise durch die Szene: Ein vielfältiges Programm lockt bei der "Tour der Kultur" am Samstag in Ludwigshafens Innenstadt. Neun Einrichtungen präsentieren ihr Angebot





Weinbörse mit Musik auf dem Dorfplatz Heddesheim: Italienische Welthits, bekannte Schlager und Aktuelles aus den Cahrts, dazu Wein von der Bergstraße: Am Samstag steigt die Heddesheimer Weinbörse. Der Eintritt ist frei





Corona-Inzidenz steigt weiter in Mannheim und im Rhein-Neckar-Kreis: Die 7-Tage-Inzidenz in Mannheim ist auf 263,3 gestiegen. Somit wurden mittlerweile wurden insgesamt 121.890 Menschen in Mannheim positiv getestet

