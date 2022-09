Panne im ÖPNV: Anzeigentafeln der RNV in Mannheim und Ludwigshafen fallen aus

Mannheim/Ludwigshafen. Aufgrund einer technischen Störung kommt es am Wochenende zu Ausfällen der dynamischen Fahrgastinfotafeln (DFI) an einigen Haltestellen der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV). Das teilte die RNV in einer Meldung mit. Betroffen seien Haltestellen in Mannheim und Ludwigshafen. DFI zeigen an, in wie vielen Minuten Stadt- und Straßenbahnen oder Busse abfahren.

Wann kommt mein Bus?

Bis einschließlich Montag, 26. September, sind laut RNV die Tafeln an 21 Haltestellen in Mannheim und einer Haltestelle in Ludwigshafen außer Betrieb. Fahrgäste können somit nicht erkennen, wann ihr Bus kommt oder wie lange sie noch auf ihre Bahn warten müssen.

Mannheim: Adolf-Damaschke-Ring

Alte Feuerwache

Feudenheim Endstelle

Feudenheim Kirche

Kirche Käfertal Hessische Straße

Hessische Straße Käfertal Mannheimer Straße

Käfertal Speckweg

Käfertal Süd

Süd Krappmühlstraße

Kurpfalzbrücke

Lessingstraße

Luisenpark

Mannheim Universität

Universität Neckarstadt West

West Rheinstraße

Rosengarten

Schönau Endstelle

Schönau Schule

Schule Universitätsklinikum

Vogelstang Mitte

Mitte Weberstraße Ludwigshafen: Ludwigshafen Rohrlachstraße

Während der temporären Abschaltung können sich Fahrgäste weiterhin auf der RNV Start.Info-App, den Infodisplays an Fahrausweisautomaten oder auf Webseite des Unternehmens (www.rnv-online.de) über Abfahrten informieren.