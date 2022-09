Den Saisonstart veredelt: Rhein-Neckar Löwen gewinnen gegen Flensburg

Mannheim. Eine ausgelassene Humba-Party vor 7051 Fans, ein emotionaler Sieg gegen eine Spitzenmannschaft – die Handball-Profis der Rhein-Neckar Löwen erlebten am Samstagabend nach dem 28:27 (14:13) gegen die SG Flensburg-Handewitt in der SAP Arena eine Gefühlswelt, an die sich wohl die wenigsten zurückerinnern konnten. Mit 10:0-Punkten veredelten die Löwen ihren bemerkenswerten Saisonstart und

