Riesenkran hebt Panorama-Steg am Mannheimer Aubuckel

Mannheim. Ein riesiger Raupenkran, von dem es nur drei Exemplare in Deutschland gibt, hat am Freitagabend am Aubuckel in Mannheim-Feudenheim damit begonnen, die Einzelteile des 81 Meter langen und 240 Tonnen schweren Panoramastegs für die Bundesgartenschau 2023 auf die Fundamente zu heben. Die Straße „Am Aubuckel“ ist daher bis Montagfrüh, 5.30 Uhr, gesperrt.

Eigentlich hätte der 81 Meter lange Steg schon ab Donnerstagabend aufgestellt werden sollen, doch technische Gründe verhinderten die Arbeit des Raupenkrans. Der Steg soll vom Spinelli-Areal 43 freitragend über das Augewässer ragen und den Besuchern beste Aussicht über die Au, aber auch Richtung Innenstadt und Bergstraße bieten. Der Steg gilt als ein Höhepunkt der Bundesgartenschau. (mit tbö)