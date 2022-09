Aufbau am Freitagabend: Panorama-Steg am Mannheimer Aubuckel kommt

Mannheim. Der Einhub des Panorama-Stegs in die Feudenheimer Au soll am Freitagabend beginnen. Wie die Bundesgartenschau Gmbh mitteilt, wird die Straße "Am Aubuckel" ab 19.30 Uhr gesperrt sein. Die Sperrung wird bis Montagmorgen um 5.30 Uhr andauern.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Eigentlich hätte der 81 Meter lange Steg schon ab Donnerstagabend aufgestellt werden sollen, doch technische Gründe verhinderten die Arbeit des Raupenkrans. Der Steg soll vom Spinelli-Areal 43 freitragend über das Augewässer ragen und den Besuchern beste Aussicht über die Au, aber auch Richtung Innenstadt und Bergstraße bieten. Der Steg gilt als ein Höhepunkt der Bundesgartenschau.