Mannheim. Die Polizei ist am späten Donnerstagnachmittag zu einer Razzia in den Mannheimer Quadraten ausgerückt. Wie eine Sprecherin der Polizei bestätigte, waren die Polizeikräfte auf einen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz aufmerksam geworden. Die betroffenen Personen sollen mit Betäubungsmitteln Handel getrieben haben. Weitere Informationen will die Polizei im Laufe des Vormittags bekannt geben.

