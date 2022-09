Weinbörse mit Musik auf dem Dorfplatz Heddesheim

Heddesheim. Am Samstag, 24. September, findet die Heddesheimer Weinbörse statt. Bei freiem Eintritt erwartet die Besucher ein breites Wein- und Sektangebot verschiedener Winzer und ein musikalisches Unterhaltungsprogramm. Ab 17 Uhr stimmt die Band „Acoustic Fun Connection“ auf den Abend ein. Mit ihrem Repertoire von beliebten Oldies bis zu topaktuellen Hits aus den Charts, bekannten Schlagern sowie spanischen und italienischen Welthits sorgt das Trio unplugged und mit mehrstimmigem Gesang für gute Laune.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Direkt im Anschluss, ab 19 Uhr, lädt die aus Schriesheim bekannte „T-BAND“ – seit über 30 Jahren eine feste Größe in der Region – zum Mitsingen und Tanzen ein. Mit Hits aus den 1960ern bis zu den Chartbreakern von heute trifft die Kultband nahezu jeden Geschmack und begeistert mit Live-Musik auf höchstem Niveau.

Die Weine kommen vorwiegend von der Bergstraße, und zwar vom Weingut Schröder aus Heddesheim/Muckensturm und von der Winzergenossenschaft Schriesheim. Das Weingut Schröder steht seit 1756 für den An- und Ausbau erlesener Spitzenweine an der Badischen Bergstraße, gewachsen auf sonnenverwöhnten Weinbergen der Einzellage Lützelsachsener Stephansberg mit kräftigem Lößboden. Zur Winzergenossenschaft Schriesheim zählen über 190 Winzerinnen und Winzer aus Schriesheim, Dossenheim, Hirschberg und Weinheim, die 130 Hektar Rebfläche mit Hingabe, Respekt vor der Natur und auch ein wenig Stolz bewirtschaften. Außerdem ist die Sektkellerei Schreier und Kohn aus Großkarlbach mit von der Partie. Der Eventservice Forschner aus Ladenburg und das Bistro am Dorfplatz in Heddesheim verwöhnt die Besucher mit kulinarischen Köstlichkeiten, der Eintritt ist frei. red