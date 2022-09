Sport-Parklets in Mannheim: Viel belächelt, wenig genutzt

Vor etwa zwei Monaten wurden Sport-Parklets in der Kunststraße aufgestellt. Verschiedene Geräte und Übungen mit den Namen „Wellenlaufen“, „Kniebeuge Wackelplatte“ oder „Schwebende Plattform“ sollen für Kraft-, Koordinations- und Geschicklichkeitsübungen genutzt werden. Die Meinungen zu Sinn und Art der Parklets an der Stelle mitten in der Innenstadt gehen auseinander. Eins stellt sich jedoch

...