Zahl der Neukunden im städtischen Leihamt Mannheim um 50 Prozent gestiegen

Der Weg zum Geld ist hier kurz. Man zieht in der Eingangshalle eine Nummer, die wenig später an einem der Schalter aufleuchtet. Dort wartet ein professioneller Schätzer. Er begutachtet das Mitgebrachte (wobei ihm die Uhr am Arm des Reporters nur ein mitleidiges Lächeln entlocken würde) und schätzt den Wert. Für Gebrauchtes bietet er in der Regel bis zu 80 Prozent an. Ist der erzielbare

...