Freibäder freuen sich über steigende Besucherzahlen

Nach zwei von Corona gebeutelten Sommern können die Schwimmbadbetreiber in der Region wieder etwas aufatmen. Die Saison ist deutlich besser gelaufen als in den Vorjahren, wie eine Umfrage dieser Redaktion ergeben hat. An den letzten Rekordsommer 2018 kann allerdings nur ein Bad anknüpfen.



Am Badesee in Heddesheim haben Betriebsleiter Christopher Di Vita und sein Team insgesamt 270

...