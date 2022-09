Mannheim-Franklin hat jetzt einen Supermarkt

Die offizielle Eröffnung ist erst am kommenden Freitag - doch einkaufen kann man schon jetzt: Im neuen Mannheimer Stadtteil Franklin gibt es nun nach langer Wartezeit endlich einen provisorischen Supermarkt, den die pfälzische Kette Wasgau betreibt.

Untergebracht ist er in einem Holzgebäude in der George-Washington-Straße 184, das die städtische Wohnungsbaugesellschaft GBG errichtet hat. Der Supermarkt bietet laut GBG rund 450 Quadratmeter Verkaufsfläche, ergänzt wird er von einem zusätzlichen Verkaufsbereich, in dem es Back-, Wurst- und Fleischwaren gibt. Die Öffnungszeiten sind laut Wasgau montags bis samstags jeweils von 8 bis 20 Uhr, der Bereich für die Back- und Fleischwaren schließt eine Stunde früher. Der Interims-Supermarkt wird am Freitag von Mannheims Baubürgermeister Ralf Eisenhauer (SPD) bei einem Pressetermin offiziell eröffnet.

Der vorläufige Supermarkt erfülle „eine wichtige Funktion zur wohnortnahen Versorgung der Bewohner und Bewohnerinnen von Franklin“, heißt es in einer GBG-Mitteilung. In dem neuen Stadtteil leben inzwischen mehr als 5000 Menschen, für die Lebensmittelversorgung gab es bislang allerdings lediglich einen Bäcker und einen zuletzt schwach besuchten Wochenmarkt. Die mangelnde Versorgung hatte bei Bewohnern immer wieder für Kritik gesorgt.

Ein dauerhafter, ebenfalls von Wasgau betriebener Supermarkt ist später im Stadtteilzentrum Grüne Mitte an der ein paar hundert Meter entfernten Thomas-Jefferson-Straße geplant. Das Zentrum wird allerdings frühestens Ende 2024 fertig. Hier sollen auch eine Filiale der Drogeriemarktkette Rossmann, eine Apotheke, eine Bäckerei, ein Gastroangebot und eine Filiale der VR Bank Rhein-Neckar einziehen.