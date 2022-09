Mitmachen und mit etwas Glück Karten für die Ärzte in Mannheim gewinnen!

Mannheim. Erst die Toten Hosen, jetzt Die Ärzte: Deutschlands erfolgreichste Punk-Bands geben sich auf dem Mannheimer Maimarktgelände das Mikro in die Hand. Das Berliner Trio Farin Urlaub (Gesang, Gitarre), Bela B. (Gesang, Schlagzeug) und Rodrigo Gonzalez (Bass, Gesang) kommt auf seiner „Buffalo Bill in Rom“-Tournee am Sonntag, 11. September, auf das bewährte Open-Air-Gelände zwischen Reitstadion und Maimarkthalle. Einlass ist ab 16 Uhr, das Vorprogramm startet voraussichtlich um 18 Uhr.

Und das kann sich hören lassen: Neben den energieintensiven norwegischen Punkrockern LÜT will mit dem Landauer Indie-Popstar Drangsal ein Lokalmatator an seinen glänzend teuflischen Headliner-Auftritt vom Maifeld Derby 2021 an fast gleicher Stelle anknüpfen.

Die Karten für das Mini-Festival gibt es unter bademeister.pom-shop.com Sie kosten dort 70 Euro plus Versandkosten. Mit etwas Glück geht es aber „für umme“ zum Ärzte-Open-Air. Der örtliche Veranstalter Batschkapp hat uns dreimal zwei Karten zum Verlosen überlassen. Wer bei dem Gewinnspiel dabei sein möchte, kann hier mitmachen!

Die Gewinner werden von uns benachrichtigt. Viel Glück!