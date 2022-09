Betrüger zocken Mannheimer Seniorin alle Ersparnisse ab

Mannheim. Eine hochbetagte Seniorin ist am Freitag in Mannheim von Betrügern um ihre gesamten Ersparnisse im Wert von 100.000 Euro bestohlen worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Seniorin Opfer eines sogenannten Schockanrufes, der zur Folge hatte, dass sie ihr gesamtes Bargeld, Schmuck und Goldmünzen Betrügern übergab.

Am späten Vormittag erhielt die Seniorin einen Anruf einer Frau, die sich als Mitarbeiterin des Amtsgerichts Frankfurt ausgab. Die Frau erzählte der Seniorin, dass ihre Tochter einen Verkehrsunfall verursacht hätte, bei dem ein Kind ums Leben gekommen sei. Um eine Gefängnisstrafe abzuwenden, sei eine Kaution fällig, die die Seniorin in Form von Bargeld, Schmuck oder Gold bezahlen könne.

Betrugsverdacht kam erst als es zu spät war

Die schockierte Frau ging von einem tatsächlichen Unfall aus, hob ihr gesamtes Bargeld ab und nahm den Schmuck sowie die Goldmünzen aus ihrem Schließfach. Alles zusammen packte sie in einen grau-rosafarbenen Rucksack der Marke Bogner und übergab ihn gegen 14.30 Uhr an einen unbekannten Mann an den Quadraten O7, P7.

Als die Seniorin wieder Zuhause ankam, kam ihr der Verdacht, dass es sich um einen Betrug handeln könnte und sie verständigte die Polizei. Daraufhin übernahm das Betrugsdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg die Ermittlungen.

Polizei veröfentlicht Tätebeschreibung

Der gesuchte Täter ist zwischen 25 bis 30 Jahren alt, ungefähr 1,80 Meter groß, hat eine kräftige Figur und schwarze kurze Haare. Der Mann trug ein weißes T-Shirt mit Aufschrift, eine dunkle Hose und sprach Deutsch ohne Akzent.

Das Betrugsdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen wenden sich bitte an den Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer: 0621 / 1744444.

Die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Mannheim bietet unter der Rufnummer 0621 / 1741212 eine kostenlose Beratung für den Schutz von Trickbetrügern.