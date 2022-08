Mannheims Alte Feuerwache bekommt neuen Geschäftsführer

Mannheim. Es gibt auch noch Personalien in der Mannheimer Kulturpolitik die trotz Urlaubszeit und pandemiebedingt mitunter eingeschränkter Bewerbungslage zügig abgewickelt werden: Christian Handrich (32) soll ab 1. November 2022 Geschäftsführer der Alten Feuerwache (AFW) werden. Diese Entscheidung des Aufsichtsrats des Kulturzentrums. Teilte Kulturbürgermeister Michael Grötsch am Montag bei einem Pressegespräch mit.

Nach zehn Jahren als AFW-Geschäftsführer, wo er vor fast 20 Jahren seine berufliche Karriere als Auszubildender begonnen hat, will sich Sören Gerhold (38) beruflich neu orientieren. „Dass so eine Institution alle paar Jahre von jemand Neuem Impulse bekommt, entspricht auch meinem Kulturverständnis“, betont Gerhold. Er bleibe noch bis Ende des Jahres tätig. Hieß es auf Nachfrage, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten. Ausgeschrieben hatte die Stadt Mannheim die zunächst auf fünf Jahre befristete Stelle im Frühjahr ursprünglich für den 1. Oktober 2022. Nach Informationen dieser Zeitung fiel die finale Entscheidung zwischen zwei Bewerberinnen, einem Bewerber und Handrich.

Der designierte Geschäftsführer gilt als gut vernetzt in der Region, aber auch als verwaltungserfahren. Seit 2019 ist Handrich Leiter des Kulturbüros und stellvertretender Fachbereichsleiter Tourismus bei der Stadtverwaltung in Bad Dürkheim. In dieser Funktion ist er für die kulturellen Einrichtungen der Stadt Bad Dürkheim verantwortlich und entwickelt und plant alle städtischen Veranstaltungsformate. Nach seinem Studienabschluss für Angewandte Medien in Mannheim und Mittweida sammelte er zuvor vielfältige Erfahrungen als Freiberufler im Co-Working-Space in Mannheim, wo er bereits ein breites Netzwerk in der regionalen Kultur- und Eventbranche aufbauen konnte. Unter anderem war er für das Mannheimer Indie-Pop-Festival Maifeld Derby tätig.

„Ich freue mich, dass wir mit Christian Handrich einen erfahrenen Kulturmanager und Netzwerker in der Region gefunden haben. Mit seinem Fokus auf kultureller Stadtentwicklung, Veranstaltungskonzeption und Kommunikation bringt er die notwendigen Voraussetzungen mit, die Alte Feuerwache mit neuen kreativen Impulsen weiter zu bereichern und erfolgreich zu führen“, kommentierte Kulturbürgermeister und Aufsichtsratsvorsitzender Michael Grötsch.

Handrick sagte über seine neue Aufgabe: "Die Alte Feuerwache ist für mich persönlich eines der schönsten und wertvollsten Kulturhäuser unserer Region. Die Entwicklung dieser Institution in den nächsten Jahren gemeinsam mit dem gesamten Team gestalten zu dürfen, ist ein absolutes Privileg und eine Herausforderung, der ich mich mit großer Begeisterung stellen werde.“