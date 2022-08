Mannheimer Morgen Plus-Artikel Verkehr Stark vergünstigte ÖPNV-Jahrestickets für viele Heidelberger

Rechtzeitig zum Ende des 9-Euro-Tickets profitieren ab 1. September viele Heidelberger von stark reduzierten Jahrestickets in Bussen und Bahnen. Damit nimmt der kostenlose Nahverkehr in der Stadt am Neckar Formen an