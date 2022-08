Staubwolke in Frankenthal: Produkt vermutlich bei Montagearbeiten ausgetreten

Frankenthal. Aufgrund eines Produktaustritts bei einem Chemie-Unternehmen ist die Feuerwehr in Frankenthal am Montagmorgen ausgerückt. Bei der Firma Renolit war der Stoff Titandioxid freigesetzt worden, teilte Gisela Böhmer, Sprecherin der Berufsfeuerwehr Frankenthal auf Anfrage mit. Zunächst gingen die Einsatzkräfte vorsichtshalber von einem Gefahrstoff aus, was bei näherer Betrachtung ausgeschlossen werden konnte. Eine Gesundheitsgefahr habe nicht bestanden. Die Chemikalie sei vermutlich bei Montagearbeiten an einem Silo ausgetreten. Was genau dazu führte, war vorerst unklar.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zunächst war laut Feuerwehrsprecherin Böhmer gegen 8.30 Uhr eine weiße Wolke aufgestiegen. Diese sei über einem Wohngebiet sichtbar gewesen und habe sich über dieses ausgebreitet. Der Stoff, der das Werksgelände weiß bestäubt hatte, wurde von den Einsatzkräften per Drehleiter und Wasserstrahl niedergeschlagen. Bei dem ausgetretenen Produkt handelte es sich nach weiteren Angaben der Feuerwehr um ein Weißpigment, das zur Herstellung von Farben und Lacken sowie im Pharmabereich Verwendung findet.

64 Kräfte im Einsatz

Die Feuerwehr war mit insgesamt 64 Kräften vor Ort. Unterstützt wurde die Berufsfeuerwehr Frankenthal von den Berufsfeuerwehren aus Ludwigshafen und Worms sowie den Werksfeuerwehren der Unternehmen KSB und Howden.

Bei dem Einsatz wurde nach Angaben der Sprecherin niemand verletzt. Ein Notarzt war zur Überwachung von betroffenen Personen vor Ort. Das Werksgelände müsse nun gereinigt werden. Anwohnerinnen und Anwohner, dessen Fahrzeuge oder ähnliches von dem Produktaustritt betroffen sind, sollen laut Böhmer für die Schadensregulierung Kontakt mit dem Unternehmen Renolit aufnehmen.

Da eine Gefahrenlage zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde die Bevölkerung auch per WarnApps wie Katwarn gewarnt. Anwohner im näheren Umfeld der Franz-Nissl-Straße sollten vorsorglich Fenster und Türen geschlossen halten. Ein Aufenthalt im Freien sollte vermieden werden. Betroffen war nach Angaben der Stadtverwaltung der Bereich zwischen Hauptfriedhof und Ostpark-Bad sowie zwischen Polizei und Ostparkstadion. Die Mörscher Straße und Breitscheidstraße waren zwischenzeitlich voll gesperrt. Das Gebiet sollte weiträumig umfahren werden. Gegen 11.15 Uhr wurde die Warnung zurückgenommen.