Mannheimer Morgen Plus-Artikel Nach Chemieunfall Mannheims Sicherheitsdezernent Specht: Menschen haben die Sirene "nicht mehr gelernt"

21 Firmen in Mannheim und 19 in Ludwigshafen veröffentlichten am Jahresanfang ein wichtiges Dokument mit der Stadt, um die Bevölkerung über ihre Betriebsabläufe im Störfall zu informieren. Auch BASF und Contargo. Wie die Stadt diese Infos verteilt hat - und was sie von Lautsprecherdurchsagen hält.