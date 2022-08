Rettungseinsatz am Heidelberger Neckarufer - 43-Jähriger aus Wasser gerettet

Heidelberg. Ein 43-jähriger Mann ist am Dienstagmittag, gegen 12.30 Uhr, von Tauchern der Berufsfeuerwehr in Heidelberg aus dem Neckar geborgen worden. Ein Zeuge hatte die Polizei darüber informiert, dass ein Mann am nördlichen Ufer des Neckars, östlich des Brückenkopfes in den Fluss gesprungen, aber nicht wieder aufgetaucht sei.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Rettungsaktion kam neben den Feuerwehrtauchern mit einem eigenen Boot auch kurzfristig ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Nach einer ersten notärztlichen Behandlung wurde der 43-Jährige mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Über den Gesundheitszustand des Mannes liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Wie die Polizei mitteilt, gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden oder eine Selbsttötungsabsicht. Ob es sich um einen Badeunfall handelte, war unklar.