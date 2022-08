Was gegen das Verschwinden von Vogelarten in Mannheim getan werden kann

„Etwa 100 Vogelarten sind in Mannheim zu finden. Auf den ersten Blick nicht schlecht für eine Industriestadt“, meint Thomas Hornung, umweltpolitischer Sprecher der CDU im Gemeinderat. Zu dieser großen Zahl trage die „Vielgestaltigkeit“ Mannheims bei: die Auenbereiche an Rhein und Neckar, der Übergang in die offene Feldflur am Stadtrand oder die typischen grünen Großstadträume wie Parkanlagen,

...