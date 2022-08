Mannheimer Morgen Plus-Artikel Energie Dank Fernwärme: Mannheims Schüler müssen wohl nicht frieren

Welche Temperaturen wird es im Winter in den Klassenzimmern geben? In Baden-Württemberg laufen derzeit die Gespräche zum Energiesparen in Schulen. In Mannheim haben viele Gebäude einen großen Vorteil.