Lange muss sich Grün-Weiss Mannheim nach der knappen 2:4-Niederlage bei Tabellenführer Rochusclub Düsseldorf am Freitag nicht grämen. Die Mannschaft von Teamchef Gerald Marzenell erhält schon am Sonntag (11 Uhr) im Heimspiel die Möglichkeit gegen den Tabellenzweiten TC Großhesselohe aus München die Scharte auszuwetzen und die Saison mit einem Erfolg am letzten Spieltag ausklingen zu

...